Teggiano: voci e melodie delle feste alla IV edizione di “In…Canti di Natale”

Successo per la IV edizione del concerto natalizio “In…Canti di Natale” organizzato come di consueto dall’Associazione Culturale delle Cinque Contrade e dal Centro Culturale Rocco Manzolillo di Teggiano.

Quest’anno, nella sala del Gran Caffè Trezza a Pantano, si sono esibiti il Coro polifonico “I Cantori del Plebiscito” di Napoli diretto dalla Maestra Rosa Montano, il Coro polifonico “Discantus” di Battipaglia diretto dal Maestro Rocco Celentano, il Coro polifonico “San Giovanni Paolo II” di Ferrandina diretto dal Maestro Giulio Giannelli e il Coro polifonico bielorusso “Spadcina” di Napoli diretto dai Maestri Rosa Montano e Tania Leusik.

“Un pomeriggio davvero ricco e intenso di In…canti natalizi – spiega Rocco Tropiano, presidente dell’Associazione Culturale delle Cinque Contrade – la IV rassegna di corali polifoniche di alto spessore musicale. Esprimo immensa gratitudine innanzitutto ai cori che nonostante la distanza di provenienza hanno aderito all’evento e al Gran Caffè Trezza per la disponibilità dell’accogliente sala, ma anche al Comando della Polizia Municipale per aver lavorato per l’accoglienza dei quattro pullman delle corali. Appuntamento all’anno prossimo“.

– Chiara Di Miele –