Teggiano: vitello morto abbandonato in un terreno di via Buco Vecchio. Ordinata la rimozione

Ancora un episodio legato all’abbandono di rifiuti o resti animali sul territorio del Vallo di Diano è quello che si registra a Teggiano, in via Buco Vecchio.

Questa volta è stato ritrovato in un terreno, semi nascosto dalla vegetazione, il corpo senza vita di un vitello.

Con molta probabilità l’animale, morto in un allevamento, è stato poi trasportato nel fondo e abbandonato per evitare forme di smaltimento ufficiali.

Il Comando della Polizia Municipale, dopo la segnalazione, ha subito provveduto a delimitare l’area in cui giace l’animale senza vita in attesa della rimozione a norma di legge.

Non è la prima volta che animali morti, carcasse o altro genere di rifiuti vengano abbandonati nei terreni o ai margini delle strade senza rispetto alcuno per l’ambiente circostante ma, soprattutto, per la normativa in materia. In numerosi casi ci è stata segnalata la presenza, in vari centri del Vallo di Diano, di vere e proprie micro discariche a cielo aperto, cumuli di rifiuti, a volte anche speciali, lasciati alle intemperie e in totale sprezzo della natura.

– Chiara Di Miele –