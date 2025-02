Per mantenere sempre al top la salute orale visite di controllo presso lo Studio Dentistico Innamorato a Teggiano, diretto dalle dottoresse Rada e Anna Innamorato, affiancate da collaboratori e specialisti del settore per poter seguire pazienti che presentano anche problematiche cliniche complesse.

Il team di esperti di cui si avvale la struttura, infatti, propone visite periodiche e sistematiche di controllo attraverso esami accurati, prevenzione delle carie, consigli personalizzati per un sorriso sempre sano e luminoso. Lo Studio Dentistico Innamorato è specializzato nella prevenzione e nella cura dei disturbi dentali e si avvale di tecnologie e di strumenti all’avanguardia per migliorare le prestazioni e i trattamenti terapeutici.

Lo Studio, inoltre, dispone di avanzati sistemi per la diagnostica digitale in grado di effettuare gli esami direttamente in loco.

E’ possibile prenotare visite di controllo telefonando al numero 0975-587242 oppure inviando una mail dal sito web www.studiodentisticoinnamorato.it.

Tra i servizi offerti dallo Sudio Dentistico Innamorato figurano: Igiene e prevenzione orale, Valutazione rischio carie, Sbiancamento dentale, Odontoiatria conservativa, Odontoiatria estetica, Endodonzia, Pedodonzia, Ortodonzia per bambini e adulti, Paradontologia, Protesi fissa e mobile, Implantologia e Gnatologia.

Lo Studio si trova a Teggiano in via Provinciale ed è aperto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Il venerdi è aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per gli appuntamenti.

Lo Studio Dentistico Innamorato è presente anche sulla piattaforma Mio Dottore.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –