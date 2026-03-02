Si è tenuta nella sede municipale di Teggiano una breve ma significativa cerimonia augurale per dare il benvenuto ai quattro neo assunti Istruttori di Vigilanza (Agenti di Polizia Municipale), entrati ufficialmente in servizio dal 1° marzo presso l’Area di Vigilanza del Comune.

Oltre al sindaco Michele Di Candia, agli assessori della Giunta e a una rappresentanza dei consiglieri comunali erano presenti anche il Comandante della Polizia Municipale Andrea De Rosa e il Vicecomandante Eliseo Innamorato. I quattro nuovi Agenti di Polizia Municipale, assunti a tempo indeterminato part time al 50%, sono Arianna La Maida, Salvatore Cantelmi, Giuseppe D’Elia e Oriana Del Corvo.

L’assunzione rientra nella programmazione triennale del fabbisogno del personale ed è avvenuta a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami e del successivo scorrimento di graduatoria, come previsto dagli atti amministrativi dell’Ente.

Nel corso della cerimonia il sindaco Di Candia ha sottolineato il valore strategico di questo rafforzamento dell’organico, inserito in un più ampio percorso di riorganizzazione e potenziamento della macchina amministrativa.

“Questa Amministrazione – ha affermato – sta lavorando per mettere in piedi una pianta organica in grado di rispondere a tutte le aspettative dei cittadini di Teggiano. Le competenze oggi sono triplicate e avere un Comando di Polizia Municipale completo significa poter fare attività concreta, far rispettare l’ambiente, il piano di sicurezza e garantire un controllo costante del territorio. Aggiungere risorse nuove, giovani, con una formazione adeguata, significa garantire la pubblica incolumità e la sicurezza su tutto il territorio. Sono fiducioso perché hanno superato un concorso pubblico, dimostrando di valere. A loro auguro buon lavoro, tanta professionalità e una lunga carriera”.

Il primo cittadino ha ricordato come l’Ente abbia già investito nel potenziamento di altri settori strategici, in particolare nell’area tecnica, con nuove assunzioni di figure professionali qualificate, e stia portando avanti ulteriori procedure concorsuali per completare l’organico amministrativo e operativo del Comune. Un percorso che punta a rafforzare i servizi e ad assicurare maggiore efficienza e presenza sul territorio. Con l’ingresso dei quattro nuovi Agenti di Polizia Municipale il Comune compie dunque un passo importante nel rafforzamento della sicurezza urbana, della tutela ambientale e dei servizi di prossimità, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione sempre più efficiente e moderna della cosa pubblica.