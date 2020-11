Teggiano: una borsa di studio di danza per celebrare il ricordo della giovane Federica Tropiano

Una borsa di studio di danza in memoria di Federica Tropiano, la giovane di Teggiano scomparsa al “Cardarelli” di Napoli dopo essere rimasta ustionata.

La 21enne aveva tentato di riprendere il fuoco nel camino utilizzando dell’alcol.

L’associazione “Antonio Finamore” in segno di vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari della giovane ha accolto la richiesta di dispensare dai fiori e di supportare nell’istituzione di una borsa di studio di danza per aiutare chi ama questa forma d’arte e di espressione, proprio come Federica.

Per sostenere l’iniziativa ecco i dati utili per una donazione:

IBAN: IT81 G081 5476 4100 0000 0037 042

CAUSALE: Borsa di Studio Federica Tropiano

– Claudia Monaco –