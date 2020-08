Teggiano: scontro tra due auto nella frazione di Prato Perillo. Feriti un uomo e una ragazza

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi a Teggiano, nella frazione di Prato Perillo.

Per cause in corso di accertamento, un Fiat Doblò, guidato da un uomo del posto, e una Fiat 500, con alla guida una ragazza di Sala Consilina, si sono scontrate violentemente nell’incrocio di via Incarratora.

Prontamente giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno soccorso i due, entrambi rimasti feriti, e li hanno trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Paola Federico –