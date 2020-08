Nanoracks Space Outpost Europe srl di Torino sceglie la comunità di Teggiano per effettuare la prima fase pilota del progetto DreamCoder 2.0, progetto co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da RINA Consulting SpA.

Il progetto è risultato vincitore del bando “ESA Business Applications” proposto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in accordo con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

DreamCoder 2.0 intende essere una risposta innovativa per il settore della formazione, scuole di ogni ordine e grado sensibilmente colpite dallo scenario di lockdown come misura di mitigazione dei contagi da Covid-19. Lo strumento permette l’accesso digitale alla Stazione Spaziale Internazionale tramite una scheda elettronica con 12 sensori attivabili dall’utente tramite una web-console. DreamCoder 2.0 permetterà la sensibilizzazione e la formazione nell’ambito delle scienze spaziali con un’esperienza di programmazione in linguaggio python.

Pertanto, Nanoracks Europe insieme a RINA, all’Amministrazione comunale di Teggiano e al Forum dei Giovani sollecita la partecipazione di studenti ed insegnanti di ogni ordine e grado alla fase pilota che prevede l’evoluzione dal DreamCoder 1.0 al DreamCoder 2.0.

Appuntamento il 5 settembre alle 17 presso il Complesso Monumentale della SS. Pietà per l’evento di apertura. La dimostrazione si terrà invece il 7 e il 9 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

– Chiara Di Miele –