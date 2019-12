Teggiano: riqualificato il Chiostro di San Francesco. Ospiterà attività culturali e di valenza sociale

Un Natale all’insegna della cura per l’ambiente e della solidarietà per il Comune di Teggiano, che ha messo in campo diverse iniziative per il periodo delle festività.

Ieri, infatti, si è svolta la cerimonia di riapertura del Chiostro di San Francesco, riqualificato per accogliere al proprio interno attività culturali, mostre e convegni. Presenti per il taglio del nastro, tra gli altri, il parroco di Teggiano don Giuseppe Puppo, il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, l’assessore al Commercio Claudia Colitti e il consigliere comunale Conantonio D’Elia.

Il Chiostro del centro storico di Teggiano ha visto anche la partecipazione dei bambini all’iniziativa “Ricicliamo e decoriamo“, che ha previsto l’allestimento di un albero di Natale addobbato con luci e bottiglie di plastica.

L’idea, partorita dall’artista Antonietta Morena e realizzata dall’artigiano Rosario Savino di concerto con l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione i mezzi materiali per la realizzazione, “ha visto la partecipazione attiva degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Teggiano – ha dichiarato il consigliere comunale Conantonio D’Elia – che sotto la direzione dell’artista Antonietta Morena e del corpo didattico, hanno decorato ogni singola bottiglia di addobbo, per un messaggio natalizio di solidarietà, partecipazione e sostenibilità eco-ambientale”.

All’evento ha aderito anche l’Associazione Meridionale Donne Operate al Seno che, tramite la vendita di palline natalizie rosa, devolverà il ricavato in beneficenza.

A fare da contorno alle iniziative della giornata le statue alte circa 2 metri del Presepe della Misericordia dell’Abazia di Montevergine collocate lungo la piazza che hanno contribuito a immergere i visitatori del centro storico in un’atmosfera di festa.

– Maria De Paola –