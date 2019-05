Teggiano: presentate le opportunità di sviluppo locale legate alle attività ricettive

Si è svolto ieri a Teggiano il convegno-dibattito “Ospitalità extralberghiera, opportunità di sviluppo locale” organizzato dall’Amministrazione comunale per sostenere l’attuazione di progetti imprenditoriali locali.

Sono intervenuti Attilio Colitti, Console Onorario italiano di Florianapoli, Enrico Andria, console Touring Club Salerno, Raffaele Palumbo del Dipartimento di Studio e Ricerche Turistiche e di Sviluppo del Territorio, Graziana Santamaria, docente dell’Università “Federico ll” di Napoli e Michele Di Candia che ha illustrato i progetti dell’Amministrazione a sostegno dello sviluppo di politiche turistiche e ricettive.

Sono state descritte le possibilità di intraprendere progetti imprenditoriali nel turismo grazie alle attività ricettive.

“Una delle migliori opportunità è rappresentata dai Bed & Breakfast – ha precisato Palumbo – che si stanno diffondendo in tutta Italia. Una forma di alloggio turistico informale praticato dalle famiglie con una o più stanze per gli ospiti con pernottamento e prima colazione. E’ generalmente più economico delle altre forme di alloggio turistico come hotel o residence e non richiede difficili adempimenti normativi, infatti è possibile iniziare un’attività di B&B anche senza partita iva, con alcune limitazioni“.



A breve verrà “pubblicato un bando in collaborazione con il Comune di Teggiano – ha spiegato Palumbo – per raccogliere le adesioni di chi voglia intraprendere un’attività ricettiva e verrà attivato un corso specifico per spiegare nel dettaglio tutti gli adempimenti e il percorso da compiere per iniziare questa attività che, se svolta bene, rappresenta un’opportunità da non sottovalutare“.

– Maria De Paola –