Presentata questa mattina, presso l’ex Convento della Santissima Pietà di Teggiano, la seconda edizione del Progetto “Cittadinanza e Costituzione. La scuola in Comune“, proposto dal Comune di Teggiano, in collaborazione con la Banca Monte Pruno, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Fondazione Falcone, l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro ed il Rotaract Club del Vallo di Diano.

I destinatari del progetto sono stati individuati negli alunni delle scuole paritarie delle Maestre Pie Filippini di Teggiano, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, gli studenti dell’Istituto Superiore “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio e gli studenti del Liceo Artistico di Teggiano.

Presenti, questa mattina, all’incontro, moderato dal giornalista Pasquale Lapadula, l’assessore al comune di Teggiano Maddalena Chirico, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, l’avvocato Rocco Pinto, il Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio e reggente dell’Istituto Comprensivo di Teggiano Rosaria Murano ed il Dirigente del Liceo Artistico di Teggiano Rocco Colombo.

“E’ un progetto importante al quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni non mancherà di dare il suo sostegno”, ha detto nel suo intervento il Presidente Tommaso Pellegrino.

“Essere a fianco di questa iniziativa è un atto dovuto per la nostra Banca – ha affermato Michele Albanese – in quanto coinvolgere i giovani nel renderli consapevoli e responsabili attraverso azioni legate al concetto di cittadinanza e Costituzione rientra nella mission del nostro impegno a favore della crescita non solo economica, ma anche sociale culturale del nostro territorio“.

– redazione –