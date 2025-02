Spavento questa mattina per il conducente di una Fiat Punto, finito fuori strada a Teggiano.

L’uomo, di Sassano, era alla guida della sua vettura in via Difesa delle Margini, nei pressi dell’Isola Ecologica, quando per cause da accertare ne ha perso il controllo finendo in un canale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, diretti dal Comandante Eliseo Innamorato, ai quali tocca chiarire le dinamiche dell’accaduto. Giunti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per il recupero dell’auto.

Il conducente è stato invece preso in cura dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale a Polla per tutti gli accertamenti del caso.