Teggiano: perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo dell’illuminazione a Prato Perillo

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina a Teggiano, nella frazione di Prato Perillo.

Per cause in corso di accertamento un uomo del posto, che viaggiava a bordo della sua Opel Crossland lungo la Strada Provinciale 39 b, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente l’uomo é riuscito ad uscire illeso dal suo veicolo e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Municipale di Teggiano.

– Paola Federico –