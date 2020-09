La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha espresso parere favorevole alla proposta di aggregazione del plesso scolastico avanzata dal Comune di San Pietro al Tanagro. In sostanza il Comune di San Pietro al Tanagro, con una nota del 20 agosto, ha comunicato la volontà di proporre per il Piano di dimensionamento scolastico 2021/2022 l’aggregazione del proprio plesso scolastico all’Istituto “Pomponio Leto”.

Il Comune retto dal sindaco Domenico Quaranta, dunque, ha chiesto al Comune di Teggiano di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di aggregazione.

Quest’ultimo si trova in via San Biagio a Teggiano ed è un Istituto polifunzionale, composto da sette diversi Licei, ognuno con una diversa specializzazione. “L’immobile dove attualmente si trova il Leto – spiega la Giunta teggianese in una delibera – è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati sia con quelli pubblici. Lungo via San Biagio è possibile parcheggiare in assoluta sicurezza ed il numero dei posteggi è assolutamente sufficiente per le necessità dell’Istituto“.

“Questo Comune, – conclude l’Amministrazione – valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta di aggregazione avanzata dal Comune di San Pietro al Tanagro“.

La Giunta Di Candia ha demandato al Responsabile dei servizi scolastici del Comune di Teggiano eventuali ulteriori provvedimenti di competenza che dovessero rendersi necessari.

– Chiara Di Miele –