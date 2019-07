Si è svolto ieri presso il Complesso monumentale della SS. Pietà di Teggiano la presentazione de “Il peperone De.Co. di Teggiano”.

All’incontro, moderato dall’avvocato Giuseppe D’Alvano, erano presenti in qualità di relatori Rosa Cimino, consigliere del Comune di Teggiano, Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo D’Alto, presidente del Consiglio Comunale di Teggiano, Riccardo Di Novella, agronomo responsabile dell’Ecomuseo Valle delle Orchidee Antiche Coltivazioni, Rosa Pepe del Centro di Ricerca per l’Orticoltura, Gerardo Di Trolio, membro della commissione De.Co di Teggiano, Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Pietro D’Elia, imprenditore e fondatore de “I segreti di Diano” e Corrado Matera, Assessore della Regione Campania per lo Sviluppo e la promozione del Turismo.

“I giovani oggi devono avere il coraggio di investire sulle risorse del territorio – ha dichiarato al consesso presente Tommaso Pellegrino – sul patrimonio straordinario che abbiamo la fortuna di avere. L’agricoltura rappresenta una grande possibilità per portare in auge i nostri prodotti di grande qualità. Dobbiamo puntare sulle caratteristiche uniche che contraddistinguono la nostra terra e le istituzioni devono impegnarsi nel portare avanti progetti come quello del peperone De.Co., degno di grande attenzione“.

L’assessore regionale Matera ha parlato di possibile volano di “turismo gastronomico, perchè questo è un territorio che ha grandi potenzialità, ma bisogna fare squadra tra istituzioni, imprenditori e cittadini. In Regione abbiamo pianificato una strategia delle aree interne proprio per raggiungere questo risultato e puntare sul turismo e l’agricoltura, che possono essere integrati da questo punto di vista per dare vita al turismo enogastronomico. Stiamo insomma puntando su diverse forme di turismo, da quello naturalistico a quello esperienziale, passando per quello enogastronomico e culturale“.

– Maria De Paola –