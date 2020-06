Rendere fruibili a tutti le bellezze naturalistiche, monumentali e culturali del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Con questo scopo nasce la realtà Ebiketourcilento che sarà presentata giovedì 18 giugno a Teggiano, in piazza San Cono, a partire dalle 10.

“Le nostre mountain bike a pedalata assistita – spiegano i responsabili – permetteranno di raggiungere traguardi sempre nuovi e conoscere luoghi che fino ad oggi si pensavano irraggiungibili in maniera sicura ed alla portata di tutti. Una pedalata con le e-bike offre divertimento e piacere senza troppo fatica. Un’occasione per vivere al massimo l’emozione di una gita in bicicletta lungo i numerosi percorsi per bici presenti nel nostro meraviglioso Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni. Uno dei vantaggi delle e-bike è che si possono percorrere lunghe distanze e salite impervie aiutati da un piccolo motore elettrico che facilita notevolmente la pedalata”.

Alla presentazione interverranno la responsabile Annalia Cutolo, il Sindaco di Teggiano Michele Di Candia e le Guide che accompagneranno i turisti nei vari tour.

– Claudia Monaco –