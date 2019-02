Teggiano: l’Industria 4.0 al centro dell’incontro organizzato da imprenditori e professionisti

Si è tenuto ieri a Teggiano, nel Complesso della S.S. Pietà, un incontro dedicato allo sviluppo economico, alla promozione della cultura dell’innovazione e alla nuova imprenditorialità, nell’ambito delle attività del progetto “Tanagro Opportunità Giovane”.

La “Quarta Rivoluzione Industriale – dal Manifatturiero al Turismo: l’Industria 4.0” è il titolo dell’iniziativa che ha coinvolto imprenditori, professionisti e istituzioni per confrontarsi con esperti che operano su tematiche delle innovazioni digitali. Erano presenti il consigliere comunale Cono Morello, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sala Consilina Nunzio Ritorto, Roberto De Luca dell’Associazione Art. 41, Corrado Matera, assessore regionale al Turismo, Giovanni Anselmi e Paolo Calveri del Laboratorio Industry 4.0 di Milano, e Vincenzo Quagliano.

“Nel 2011 si inizia a parlare di Industry 4.0 – dichiara Giovanni Anselmi, coordinatore comitato scientifico Laboratorio Industry 4.0 – un progetto della Germania per riqualificare la manifattura tedesca. Dalla Germania è partita la quarta rivoluzione industriale. L’Italia l’ha mutuata, soprattutto con la legge Calenda, e l’ha trasformata in Industry 4.0, il progetto di rilancio industriale più importante dopo il dopoguerra. Dal manifatturiero è partita una trasformazione digitale che ha superato gli stessi confini dell’industria in cui si è sviluppata”.

L’incontro vuole porre le basi di una partnership permanente tra il Laboratorio Industria 4.0 e l’Ufficio Europa Teggiano attraverso lo sviluppo congiunto di progetti in materia di innovazione e internazionalizzazione.

– Elena Francesca Comuniello –