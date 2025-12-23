La consigliera del Comune di Teggiano Marisa Federico lascia il gruppo di maggioranza e si colloca tra i banchi dell’opposizione.

A comunicarlo, tramite una nota, è la stessa Federico che ha sottolineato che “tale scelta non costituisce atto di dimissioni dalla carica di Consigliere, incarico che continuerò a ricoprire nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”.

Le ragioni della scelta non sarebbero scaturite da una volontà di rottura politica, “al contrario – sottolinea – il mio intento era proseguire il lavoro con la lealtà e l’impegno che hanno contraddistinto il mio operato in questi anni. Tuttavia, il percorso istituzionale è stato interrotto unilateralmente dal sindaco attraverso la revoca del mio incarico di assessore e delle relative deleghe. Il provvedimento è stato motivato da una presunta ‘perdita di fiducia’ legata alla mia candidatura alle elezioni regionali campane nella lista ‘Moderati e Riformisti’ con Cirielli Presidente. Il sindaco asserisce di non essere stato informato di tale scelta: una ricostruzione che smentisco categoricamente, essendo stata la mia posizione già nota e comunicata”.

Dunque, Federico sostiene che quella del primo cittadino sia stata una decisione ingiusta e sproporzionata: “Ritengo che un atto di revoca non possa essere puramente arbitrario. Esso dovrebbe fondarsi su motivazioni oggettive e coerenti con l’azione amministrativa. In nove anni di assessorato ho operato con onestà, serietà e spirito di servizio, lavorando esclusivamente per il bene comune e senza mai sottrarmi alle responsabilità affidatemi. Lascio la maggioranza a testa alta, forte del lavoro svolto per la comunità di Teggiano. Da oggi, il mio impegno prosegue dai banchi della minoranza con una determinazione ancora maggiore. La mia attività di controllo e proposta sarà guidata da un unico obiettivo: tutelare gli interessi dei cittadini e del territorio, agendo sempre con la libertà e l’indipendenza necessarie per il bene della nostra comunità”.

