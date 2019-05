Teggiano: la 52enne Antonietta Santoro protagonista del concorso di bellezza “Miss Lusso”

Il sogno di apparire su una passerella e di vincere un premio di bellezza fin dall’infanzia, realizzatosi poi con l’età adulta.

E’ questa la storia di Antonietta Santoro, 52enne di Teggiano che ha deciso di non abbandonare le proprie ambizioni e di provare a realizzarle con tutta la forza e la consapevolezza che l’età matura può dare. Lo scorso 5 maggio, infatti, Antonietta è salita sul podio del concorso di bellezza “Miss Lusso” conquistando il terzo posto nella categoria “Over 30“.

“E’ stata la mia prima esperienza nel mondo della moda – ha confidato ad Ondanews Antonietta – anche sin da bambina sognavo di poter sfilare in passerella con quegli abiti meravigliosi che indossano le modelle. Ho lasciato alle mie spalle i dubbi e le incertezze che mi hanno fatto sempre desistere dal partecipare a un concorso di bellezza e mi sono buttata a capofitto in questa fantastica esperienza anche grazie al produttore del concorso, Dario Marena, che mi ha sostenuta fin dall’inizio con grande serietà e professionalità“.

Il concorso si è svolto a Campagna di fronte a una giuria composta da personalità del mondo della moda, dell’arte e del cinema che ha posto delle domande alle partecipanti e con l’ausilio di un folto pubblico ha deciso quali erano le “Miss” e i “Mister” da premiare.

“Questa vittoria è stata inaspettata per me – ha concluso Antonietta – ma ne sono fiera e orgogliosa. Ora però guardo anche oltre, al mondo del cinema. Infatti il prossimo 25 maggio parteciperò al casting ‘Moda-Cinema-Danza-Canto-Arte’ che si svolgerà a Polla. Il messaggio importante che vorrei lasciare a tutti è quello di non arrendersi mai e seguire sempre i propri sogni, a qualsiasi età“.

