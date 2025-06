È iniziato il conto alla rovescia verso la 30^ edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza”, l’attesa rievocazione medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano ed in programma l’11, 12 e 13 agosto a Teggiano.

Si avvicina dunque l’appuntamento con la rievocazione delle sontuose nozze svoltesi nel 1480 tra Costanza da Montefeltro e Antonello Sanseverino, Principe di Salerno, Ammiraglio del Regno e Signore di Diano.

La Pro Loco Teggiano è al lavoro per riaccendere la macchina del tempo che riporterà lo splendido borgo valdianese al suo glorioso passato, tra antichi palazzi, chiese, spettacoli e taverne. Tra poco più di un mese si potrà ancora una volta rivivere l’inimitabile esperienza immersiva nelle atmosfere medievali teggianesi, apprezzatissima dai turisti italiani e stranieri e capace per tre giorni di richiamare nel Vallo di Diano decine di migliaia di visitatori, desiderosi di diventare protagonisti di un viaggio nel tempo tra cultura, arte, spettacolo ed enogastronomia.

Quest’anno, inoltre, al tradizionale fascino della kermesse si unirà un prezioso valore aggiunto: la manifestazione, cresciuta fino a diventare uno degli appuntamenti estivi più importanti della Campania, celebra infatti trent’anni di successi, tradizioni e partecipazione popolare.

“Vogliamo dar vita a un’edizione davvero straordinaria – anticipa il presidente della Pro Loco Teggiano Biagio Matera – e per renderla tale stiamo cercando di organizzare qualcosa di particolarmente bello. È un appuntamento ormai entrato nella storia delle manifestazioni campane, un evento che ha avuto un successo inimmaginabile e che ha saputo raccontare, edizione dopo edizione, la bellezza e la storia di Teggiano”.

L’identità della rievocazione storica è profondamente connessa a quella della città: “Teggiano – spiega Matera – è la città delle tredici chiese, ha un patrimonio architettonico e culturale rilevante e la sua storia si intreccia con quella della famiglia Sanseverino, protagonista della scena politica del Regno di Napoli. Rivivere quei momenti è stato ed è, ancora oggi, il segreto del nostro successo”.

La trentesima edizione punterà a coniugare memoria e innovazione, senza perdere la forza identitaria costruita negli anni. “È un evento che è entrato nel DNA dei teggianesi – ricorda il presidente – e che è cresciuto con l’impegno di tantissime persone tra cambiamenti, critiche e successi, ma sempre con lo stesso orgoglio”.

Tra le conferme già annunciate c’è il Concorso Multimediale “IncontrArti a Teggiano”, ideato per la prima volta lo scorso anno dalla Pro Loco Teggiano e sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli. “Ha avuto un successo strepitoso – sottolinea il presidente Matera – sia per la qualità delle opere presentate che per la partecipazione dei giovani. E proprio in occasione della 30^ edizione non poteva mancare”.

Le modalità di partecipazione al Concorso Multimediale, insieme ad alcune succose anticipazioni sul programma di questa 30^ edizione, saranno rese note nelle prossime settimane. L’ invito della Pro Loco Teggiano e del presidente Biagio Matera è chiaro: “Tenetevi liberi da impegni l’11, 12 e 13 agosto per venire a Teggiano. Quest’anno in particolare vi aspettiamo in tantissimi, con grandi novità e la voglia di stupire ancora”.