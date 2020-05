Teggiano. Il sindaco Di Candia ai giovani:”Stiamo distribuendo le mascherine, vi invito ad indossarle”

Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, attraverso la pagina Fb del Comune si rivolge ai giovani del paese con un messaggio di forte speranza in questo periodo duro e delicato che tutti stanno affrontando con coraggio.

“Oggi voglio rivolgermi alla nostra parte migliore, il nostro futuro, i nostri cari giovani – scrive il primo cittadino teggianese – . Stiamo combattendo l’emergenza sanitaria con forza ed intelligenza. Ora le regole sono meno rigide, ma pur sempre da rispettare, sempre finalizzate ad evitare gli assembramenti, i contatti, i contagi. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito più volte questo concetto e ha ordinato l’assoluto divieto di circolazione senza indossare le mascherine. Oggi cominciamo la distribuzione delle mascherine che la Regione Campania ha donato ai nostri figli“.

“La Protezione Civile, – prosegue Di Candia – che ringrazio per l’attività di supporto che dona quotidianamente alla nostra comunità, si recherà presso le abitazioni e consegnerà una confezione di mascherine per ogni concittadino di età compresa tra i 4 e i 16 anni. Ove il destinatario non fosse presente, la confezione sarà lasciata nella buca delle lettere.

Invito caldamente ad indossare e a far indossare le mascherine. E’ importante non solo per la tutela della salute pubblica, ma anche al fine di inculcare loro il senso del rispetto delle regole pubbliche”.

– Chiara Di Miele –