Da questa mattina e per tutta la settimana il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano ospiterà gli studenti della Scotch Plains-Fanwood High School, provenienti dal New Jersey.

Il programma dello scambio culturale prevede uscite didattiche nel Vallo di Diano e a Napoli e laboratori didattici sia presso la sede principale che presso la sede del Liceo Artistico.

Sarà una settimana ricca di esperienze per tutta la comunità scolastica del “Pomponio Leto”, impegnata nel ricambiare la visita effettuata nello scorso mese di ottobre da quindici studenti delle classi quarte e quinte del Polo Liceale che, accompagnati da due docenti, furono ricevuti dagli studenti della città di Scotch Plains nel New Jersey, partecipando alla prima parte dello scambio culturale con i pari età della Scotch Plains-Fanwood High School, ospitati dalle famiglie dei loro compagni.

Continua, quindi, lo scambio culturale con studenti di altre parti del mondo attivato con successo dal Polo Liceale “Pomponio Leto” che rappresenta una occasione di crescita importante sia linguistica che di vita per gli studenti che frequentano l’Istituto di Istruzione Superiore di Teggiano.