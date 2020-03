Alcuni studenti sono sprovvisti di computer, impossibilitati, quindi, a seguire la didattica a distanza e la Dirigente del “Pomponio Leto” di Teggiano, Maria D’Alessio, provvede a far recapitare loro i tablet per seguire da casa le lezioni a distanza dei loro docenti.

“Stiamo vivendo una situazione davvero difficile – spiega la Dirigente dell’istituto superiore di Teggiano – e, nonostante le difficoltà, stiamo provando con tutte le nostre forze di non lasciare indietro nessuno. I miei docenti stanno svolgendo un lavoro eccezionale, rimanendo praticamente connessi tutti i giorni con i nostri studenti. Grazie ai miei collaboratori, però, siamo venuti a sapere che una trentina di loro erano sprovvisti di computer ed allora non abbiamo esitato a procurare per tutti loro dei tablet che, rispettando tutte le precauzioni previste dalle normative governative in tema di sicurezza attualmente in vigore, siamo riusciti a consegnarli in comodato d’uso agli studenti che ne erano sprovvisti. Determinante è stato il lavoro del personale Ata coordinato dal Direttore dei Servizi Amministrativi Alfonso Lauria, al quale va il mio ringraziamento per l’egregio lavoro svolto“. Apprezzamento per il lavoro che Dirigente e docenti del Leto stanno svolgendo in questi giorni è stato espresso anche dai rappresentanti degli studenti i quali hanno voluto esprimere gratitudine per quanto la scuola sta facendo. “Anche in un momento così complicato percepiamo la vostra vicinanza e vi vogliamo ringraziare tutti per l’impegno che mettete in campo ogni giorno per noi studenti. Speriamo tanto di ritornare a scuola il più presto possibile!”



Soddisfazione per l’iniziativa assunta dalla Dirigente D’Alessio è stata espressa anche dal presidente del Consiglio d’Istituto Annamaria Savino, secondo cui “la nostra scuola, anche in questa circostanza, si sta dimostrando molto attenta alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie“.

