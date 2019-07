Teggiano: il consigliere al Bilancio Cono Morello rinuncia alle deleghe

A Teggiano, il consigliere al Bilancio Cono Morello ha presentato formale rinuncia delle deleghe attraverso una missiva protocollata al primo cittadino.

Alla base della rinuncia, secondo quanto riportato nella nota dal consigliere Morello, ci sarebbero motivazioni strettamente personali.

Morello, oltre all’importante delega del Bilancio ricopriva anche quelle ai Tributi, Sviluppo Economico e Attività Produttive.

“Ringrazio per la fiducia accordata in questo periodo – si legge – e auguro buon lavoro a tutta la squadra”.

La decisione giunge a pochi giorni dalla convocazione del Consiglio comunale di Teggiano che, tra i vari punti, vede l’approvazione del Rendiconto di Gestione.

“Non ci sono problemi interni al nostro gruppo – è il commento a caldo del Sindaco Di Candia – il consigliere Morello per motivi personali ha rinunciato alle deleghe e rispetto questa scelta. Continuerà, in ogni caso, a rimanere nella maggioranza”.

– Claudia Monaco –