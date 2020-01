Teggiano: il 17 gennaio celebrazione di Sant’Antonio Abate e benedizione degli animali

Venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 a Teggiano verrà celebrato Sant’Antonio Abate e per l’occasione si terrà la benedizione degli animali nella chiesa della Santissima Pietà.

In questa data la Chiesa ricorda il Patrono degli animali e per questo motivo la comunità teggianese rinnova la celebrazione con la loro benedizione. Il parroco, don Giuseppe Puppo, benedirà gli amici dell’uomo rinnovando la secolare tradizione derivata dal rispetto dovuto nei confronti di coloro che rappresentavano la fonte primaria di sostentamento delle famiglie nelle economie agricole.

Oggi gli animali rappresentano, se non più il sostentamento, quantomeno gioia quotidiana e compagnia per chi è solo, ammalato e per chi prova per loro simpatia e amore.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla celebrazione del 17 gennaio in compagnia degli amici a due e quattro zampe.

– Chiara Di Miele –