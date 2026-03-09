Teggiano: il 14 marzo un incontro sul Referendum Giustizia con l’Associazione Giornalisti Vallo di Diano
L’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “N. Marmo” di San Rufo, organizza un incontro dibattito in vista del Referendum del 22 e del 23 marzo.
L’incontro, che si terrà sabato 14 marzo alle 18.00 nella Sala “Senatore Antonio M. Innamorato” del Complesso Monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, spiegherà le ragioni del Sì e del No.
Interverranno il Professore e avvocato Sergio Perongini, ordinario di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di Salerno, e l’avvocato Francesco Di Paola, penalista appartenente all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.
Introdurrà gli interventi Vincenzo Andriuolo, presidente dell’associazione culturale Mōre Dianense, mentre i lavori saranno moderati da Rocco Colombo, presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano e Direttore editoriale di Ondanews.
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro con 2 crediti formativi. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato previa registrazione.