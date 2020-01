Teggiano: guasto alla rete idrica, rubinetti a secco in varie zone del paese

A causa di un improvviso guasto agli impianti della rete idrica nel territorio di Teggiano è stato temporaneamente interrotto il servizio.

Le zone interessate comprendono la Strada Provinciale Teggiano-Polla (dalla rotatoria di Prato Perillo in direzione Polla, Sacro Cuore, Saliconi, Caldarola, Prato, Facofano, Cannicelle, Terramagna, Salici Bonetti, Pietranovella, Fosso S. Martino, Difesa delle Margini e zone limitrofe.

Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha disposto la chiusura dei plessi di scuola primaria statale di Prato Perillo e Facofano.

La riattivazione del servizio è prevista entro le ore 16.00, salvo imprevisti.

Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo: in tal caso bisogna far defluire l’acqua dai rubinetti fino a che risulti limpida.

– Paola Federico –