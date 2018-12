Si è svolta con grande partecipazione lo scorso 23 dicembre la 2^ edizione dell’evento “Letto a domicilio“, organizzato dalla Fondazione “Luigi Curto” e dalla Parrocchia di San Marco di Teggiano nell’ambito delle attività del “Credito cooperativo del tempo”, ossia iniziative di lettura di un libro, con contestuale donazione, a persone malate o allettate.

Quest’anno il gesto di solidarietà si è svolto presso il residence per anziani “Maria Immacolata” in via Querce a Teggiano, dove la direttrice Angela D’Onza ha accolto i fanciulli del catechismo e i membri della Fondazione per guidarli in questa esperienza benefica.

“Questa edizione di ‘Letto a domicilio’ è stata come sempre molto partecipata – ha raccontato don Vincenzo Gallo, parroco della chiesa di San Marco di Teggiano – e abbiamo colto l’occasione per far coincidere due appuntamenti. Ogni anno, infatti, porto i bambini del catechismo a visitare le persone anziane per porgere gli auguri di Natale e quest’anno abbiamo organizzato l’evento insieme alla Fondazione Luigi Curto per arricchire l’evento di una valenza culturale con la lettura di libri tematici. Ci siamo divisi in 3 gruppi e abbiamo lavorato su alcuni brani che avevano come protagonista il periodo natalizio. I bambini, inoltre, hanno cantato, ballato e interagito piacevolmente con gli anziani anche con dei regalini e un buffet a loro dedicato“.

Le attività sono state molto proficue perchè “i bambini hanno chiesto informazioni agli anziani sulle modalità di festeggiamento del Natale ‘ai loro tempi’, rendendoli partecipi di emozioni molto positive e mettendo le generazioni a confronto sul tema delle tradizioni e della fede – ha proseguito don Vincenzo – questa iniziativa è stata un modo per cercare di stare vicino e donare affetto non solo all’ammalato, ma anche a chi lo assiste, perchè spesso questo aspetto passa in secondo piano, ma chi aiuta gli ammalati ricopre un ruolo fondamentale“.

Il Presidente onorario della Fondazione Carmelo Bufano ha infine donato un’Enciclopedia alla casa di riposo per anziani “Maria Immacolata”.

– Maria De Paola –