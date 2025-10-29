Attimi di paura questa mattina lungo la Strada Provinciale 11 “del Corticato” a Pantano di Teggiano dove si è verificato un incidente.

Un uomo mentre era alla guida ha improvvisamente perso il controllo della sua Volkswagen Passat finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Quest’ultimo a causa del violento urto è stato abbattuto.

Forte lo spavento per il conducente che è rimasto lievemente ferito. Per lui si è comunque reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale a Polla per ulteriori accertamenti.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della locale Stazione.