Teggiano: due tentativi di furto e uno messo a segno nella frazione di Prato Perillo. Caccia ai ladri

Due tentativi di furto e uno messo a segno nella notte nella frazione di Prato Perillo di Teggiano. I ladri si sono introdotti in tre abitazioni nei pressi della provinciale Teggiano – Polla.

Nella prima casa i soliti ignoti sono entrati attraverso una finestra, rompendo il vetro, hanno messo a soqquadro le camere da letto ma senza riuscire a portare via nulla.

Si sono, così, introdotti in una seconda abitazione vicina rompendo la zanzariera di una finestra lasciata aperta al primo piano. I ladri, in questo caso, hanno chiuso a chiave la porta che separa il piano terra dal primo piano, rovistando così indisturbati tra le camere. Sono però stati colti di sorpresa dal proprietario di casa che, nella tarda serata, è salito al primo piano per andare a dormire ma ha trovato la porta chiusa dall’interno. Si sono così dati immediatamente alla fuga, andando a colpire una terza casa.

Nella terza abitazione sono riusciti a rubare alcune catenine d’oro, il cui valore è da quantificare.

I ladri sono poi fuggiti a bordo di un’Audi di colore scuro, station wagon, con i vetri oscurati.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Teggiano, agli ordini del Maresciallo Francesco Pennisi.

– Paola Federico –