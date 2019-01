Teggiano: domani Open Day al “Pomponio Leto”. Porte aperte tutta la giornata

Domani porte aperte all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”.

L’occasione sarà utile per gli studenti e le rispettive famiglie che si trovano di fronte ad una vera e propria scelta di futuro, per visitare la scuola superiore di Teggiano in vista delle iscrizioni che scadranno il 31 gennaio prossimo.

La scuola sarà aperta tutta la giornata di domani, la mattina dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19. Gli insegnanti e gli studenti dei 7 licei dell’Istituto ossia liceo Artistico, liceo Linguistico, liceo delle Scienze Umane, liceo Economico Sociale, liceo Scientifico Tradizionale, liceo Scientifico-Matematico e liceo delle Scienze Applicate, saranno a completa disposizione dei ragazzi e delle famiglie nella presentazione completa dell’offerta formativa della scuola, dei suoi laboratori linguistici, scientifici e artistici, proponendo esperienze laboratoriali, sportive e d’aula.

Le due sedi, quella centrale del “Pomponio Leto” di via San Biagio, unitamente alla sede del liceo Artistico di via San Vito, saranno a completa disposizione dei futuri studenti con il preciso intento di offrire una giornata al servizio di una scelta esaustiva e consapevole.

La visita nella scuola sarà accompagnata dalle note degli studenti di Musica dell’Associazione Musicale “Clementi”, diretti dal Maestro Luigi Di Miele. Gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione delle famiglie per ogni eventuale supporto.

I prossimi Open Days sono previsti nelle giornate di domenica 20 e 27 gennaio.

– redazione –