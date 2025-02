Domani, domenica 9 febbraio, alle ore 18.00 nell’Aula Consiliare “Antonio Innamorato” del Complesso della Santissima Pietà si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione all’edizione di “Li Cangeddi ri Natalu”, la suggestiva iniziativa natalizia che da tre anni anima il centro storico di Teggiano con la magia dei presepi.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Teggiano guidata dal presidente Biagio Matera, rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare le tradizioni natalizie e il legame della comunità con il proprio territorio. Durante il periodo delle festività numerosi cittadini hanno realizzato nelle loro case, nei vicoli e negli spazi del centro storico piccoli presepi e allestimenti a tema natalizio, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della città medievale.

Come spiegato dal presidente Biagio Matera questa terza edizione ha visto una grande partecipazione e l’obiettivo è stato quello di unire la creatività personale con la valorizzazione degli spazi urbani: “I partecipanti hanno realizzato piccole opere, presepi o simboli natalizi, rendendo fruibile il centro storico con un’atmosfera magica. Non si tratta di un concorso, ma di un’iniziativa di comunità: per questo motivo tutti riceveranno un attestato di partecipazione, come segno di riconoscimento per l’impegno e la passione mostrati.”

Quest’anno, inoltre, la cerimonia avrà un valore speciale. Nella scorsa edizione la consegna degli attestati era stata annullata in segno di lutto per la prematura scomparsa di don Donato Romano, parroco della Cattedrale di Teggiano. Per questo motivo, oltre ai riconoscimenti per l’edizione appena conclusa, saranno consegnati anche gli attestati relativi al 2023 e a chi non ha potuto ritirarlo nel 2022.

La Pro Loco Teggiano continua così nel suo impegno di promozione culturale, mantenendo vive le tradizioni locali e stimolando la partecipazione della comunità. L’evento di domani sarà anche l’occasione per una suggestiva passeggiata tra i vicoli del borgo, per ammirare i presepi e le installazioni artistiche realizzate dagli abitanti, celebrando la bellezza e il valore della condivisione.

“Speriamo di avere anche in questa occasione una buona partecipazione – conclude Biagio Matera – perché è grazie all’entusiasmo e alla dedizione della comunità che ‘Li Cangeddi ri Natalu’ continua a crescere, portando avanti lo spirito autentico del Natale“.