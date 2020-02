Teggiano: domani al “Pomponio Leto” un incontro sulla donazione da cordone ombelicale

Si terrà domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze dell‘Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, la presentazione del progetto “La donazione del sangue da cordone ombelicale”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Monte Pruno e il Circolo Banca Monte Pruno ed è rivolto alle classi quarte e quinte dell’Istituto per sensibilizzare i giovani sulla donazione allogenica come atto di solidarietà, di grande valenza sociale e speranza di cura e di vita.

I saluti iniziali saranno affidati al presidente del Circolo Banca Monte Pruno Aldo Rescinito.

Relazionerà sul tema il Primario dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il dottor Francesco de Laurentiis.

– Claudia Monaco –