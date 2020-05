Teggiano: Di Candia Auto riparte alla grande tutelando la salute dei propri clienti

Inizia la ripresa per le aziende del Vallo di Diano dopo il lockdown imposto dalle Autorità nazionali per contrastare la pandemia da Covid-19.

Anche Di Candia Auto, service autorizzato Fiat, Abarth, Fiat Professional e Mopar, situato a Prato Perillo di Teggiano in via Incarratora, riprende alla grande la sua attività di riferimento all’interno del comprensorio valdianese e salernitano per le attività di vendita e assistenza di veicoli per privati e professionisti.

La tutela dei propri clienti è il principio cardine della professionalità dello staff Di Candia Auto, che fino al 30 giugno offre gratuitamente la sanificazione dell’abitacolo per ogni tagliando o intervento effettuato di valore superiore a 100 euro.

Per garantire la massima sicurezza di operatori e clienti è sufficiente seguire delle semplici regole da adottare: mantenere una distanza di sicurezza minima di un metro, indossare la mascherina protettiva facendo attenzione a coprire bene naso e bocca, igienizzare le mani e indossare guanti protettivi, muoversi all’interno dei locali accompagnati dal personale specializzato e seguire le indicazioni degli operatori dello store Di Candia Auto.

Per qualsiasi informazione o richiesta è possibile chiamare il numero 0975/73072 oppure scrivere all’indirizzo e-mail assistenzadicandia@vipnet.it.

– Maria De Paola –