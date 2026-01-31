Teggiano: contributi per l’acquisto dei libri scolastici. Al via il pagamento
L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, informa i cittadini che sono in pagamento i contributi per l’acquisto dei libri scolastici degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per l’anno scolastico 2025/2026.
Per coloro che hanno indicato come mezzo di pagamento l’accredito sull’Iban, l’Amministrazione invita a controllare sul proprio conto l’avvenuto pagamento.
Coloro i quali, invece, hanno indicato il pagamento in contanti, dovranno recarsi presso lo sportello della Tesoreria Comunale – Banca Monte Pruno, muniti di documento di riconoscimento, indicando la causale del pagamento.