Domenica a Teggiano, presso l’Aula Consiliare “A. M. Innamorato” nel Complesso della Santissima Pietà, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione all’edizione 2024 di “Li Cangeddi ri Natalu“, l’iniziativa natalizia promossa dalla Pro Loco Teggiano, guidata dal presidente Biagio Matera.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, ha ancora una volta sottolineato il forte legame tra la comunità teggianese e le sue tradizioni, trasformando il centro storico in un suggestivo percorso tra presepi, allestimenti a tema natalizio e simboli della Natività. La creatività e l’impegno di numerosi cittadini, durante le festività natalizie, hanno contribuito a rendere ancora più speciale l’atmosfera del Natale teggianese.

Durante la cerimonia, la Pro Loco Teggiano ha voluto rendere omaggio a tutti i partecipanti, consegnando loro un attestato di partecipazione come simbolo di riconoscimento per l’entusiasmo e la passione con cui hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

“Li Cangeddi ri Natalu – ha sottolineato il presidente Biagio Matera – non è un concorso ma un’esperienza di comunità che ogni anno cresce e si arricchisce grazie alla creatività dei partecipanti. Ogni presepe e ogni allestimento è un gesto di condivisione, un modo per valorizzare il nostro centro storico e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra identità culturale. È bello vedere come la tradizione si rinnovi e coinvolga sempre più persone”.

La cerimonia di domenica scorsa ha avuto un valore simbolico particolare: nel 2023 la consegna degli attestati era stata annullata in segno di lutto per la scomparsa di don Donato Romano, storico parroco della Cattedrale di Teggiano. Per questo motivo, oltre agli attestati relativi all’edizione appena conclusa, sono stati consegnati anche i riconoscimenti per l’edizione 2023 e per coloro che non avevano potuto ritirarli nel 2022.

La manifestazione “Li Cangeddi ri Natalu” rappresenta un appuntamento ormai atteso, capace di unire le generazioni e di rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale.

“Speriamo di continuare su questa strada – ha concluso il presidente della Pro Loco Teggiano – e di vedere ancora più partecipazione nelle prossime edizioni. La vera forza di questa iniziativa sta nelle persone: sono loro, con il loro impegno e la loro passione, a rendere speciale il nostro Natale”.

