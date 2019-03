Teggiano: con “Palcoscenico in classe” prende il via al Pomponio Leto “Scuola Viva 2019”

Con il laboratorio tematico di Teatro, come mezzo per promuovere la crescita personale ed intellettuale degli alunni, ha preso il via all’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano il progetto “Scuola Viva”, giunto quest’anno alla terza edizione.

Il modulo, denominato “Palcoscenico in classe”, è stato affidato all’attore e regista Enzo D’Arco, coadiuvato dai tutor interni, le professoresse Elisea Innamorato e Simona Panzella.

Del progetto fanno parte, inoltre, altri quattro moduli: “Sport in fase di battuta”, per lo sviluppo di un buon coordinamento corporeo, “Comunicazione alimentare” curato dall’Associazione “SANI” presieduta dal gastroenterologo Riccardo Marmo, “Corso di Lingua e Cultura rumena” con l’obiettivo di ampliare l’orizzonte culturale degli studenti che già interagiscono con coetanei provenienti dalla Romania presenti nell’Istituto superiore di Teggiano ed il modulo “Campus Language Training”, laboratorio full time all’estero, per acquisire abilità di comprensione, produzione e conoscenza della lingua inglese.

– redazione –