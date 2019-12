Teggiano: anziano del posto investito da un camion a Prato Perillo. Trasportato in ospedale

Paura questa mattina a Prato Perillo di Teggiano per un anziano del posto che è stato investito da un camion mentre si trovava a piedi nei pressi della rotonda della popolosa frazione.

Per cause in corso di accertamento l’uomo è stato investito da un mezzo pesante di una ditta locale.

L’autista è immediatamente sceso a prestare soccorso e successivamente sono stati allertati i sanitari del 118.

L’anziano, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti, è stato trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le necessarie cure del caso.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

– Chiara Di Miele –