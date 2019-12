Teggiano: al via le iscrizioni alla seconda edizione del Concorso “Presepe insieme”

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla II edizione del concorso “Presepe insieme” indetto dall’Associazione “Acli Camminare Insieme” di Teggiano e dalla Società Operaia Torquato Tasso di Sala Consilina, in memoria del socio e dirigente Franco Ricciardi.

Il concorso è riservato a tutti coloro che hanno realizzato una Natività. Non prevede limiti alle opere, né di superficie, né di forma o stile e neppure di materiali: l’unica raccomandazione è quella di essere coerenti con il tema religioso e i valori della tradizione.

Novità di quest’anno è la creazione di un’altra sezione, oltre a quella riservata alle famiglie: la sezione Scuola e Gruppi dedicata ad Associazioni, gruppi, anche informali, di persone e Parrocchie.

La giuria, presieduta dal parroco di San Marco di Teggiano don Angelo Pellegrino, nell’esprimere la valutazione, terrà conto di diversi parametri, dalla scenografia all’illuminazione, ai materiali usati e all’originalità fino alla difficoltà di realizzazione dell’opera e all’aderenza al tema religioso della Natività. I tre presepi che otterranno il punteggio più elevato saranno premiati con un piccolo riconoscimento il 12 gennaio prossimo, durante la cerimonia finale del concorso in programma presso la sede della Torquato Tasso di Sala Consilina.

“Quest’anno l’invito alla realizzazione dei Presepi – fanno sapere gli organizzatori – è arrivato direttamente da Papa Francesco, con il documento ‘Admirabile signum’, il quale ha invitato a non dimenticare il presepe, a realizzarlo in casa, a scuola e nelle piazze, ma come segno di ‘un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato’. Il Santo Padre si augura che questa pratica non venga mai meno e che anzi, laddove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata“.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata entro il 21 dicembre alla Torquato Tasso , a don Angelo Pellegrino o inviando una mail all’indirizzo aclicamminareinsieme@libero.it.

– Antonella D’Alto –