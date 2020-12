Teggiano: al via il concorso #illuminiAMODIANO dell’associazione AmoDiano. C’è tempo fino al 24 dicembre

L’associazione AmoDiano di Teggiano in occasione delle prossime festività natalizie ha pensato al concorso #illuminiAMODIANO.

Allestisci il tuo angolo natalizio fuori casa e divertiti a creare la tua opera in cortile, in giardino, sui balconi, addobba finestre, portoni o qualsiasi altra parte esterna dell’abitazione, purché sia illuminata anche con una simbolica lampadina.

Registra un video di massimo 15 secondi tenendo il cellulare in maniera orizzontale oppure scatta massimo 3 foto ed invia le immagini alla mail associazioneamodiano@gmail.com oppure un messaggio Whatsapp ai numeri 377/0946157 o 349/2918468. In entrambi i casi si dovranno inserire i dati (nome, cognome ed indirizzo di residenza) e l’autorizzazione o meno alla pubblicazione del video o delle foto sulle pagine social dell’associazione (basterà scrivere “Autorizzo alla pubblicazione” oppure “Non autorizzo alla pubblicazione”). I dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini teggianesi e i termini per partecipare scadranno il giorno 24 dicembre alle ore 18.00. La valutazione dell’angolo natalizio verrà affidata ad una commissione appositamente costituita. Il vincitore verrà decretato il 5 gennaio 2021 alle ore 18.00 attraverso una diretta Facebook sulla pagina “Associazione Amodiano” ed in contemporanea sulla pagina “Eventi live Teggiano”.

Per maggiori informazioni contattare i numeri 377/0946157 – 349/291846.

– Chiara Di Miele –