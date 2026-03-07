Prende il via alla Scuola Primaria di San Marco di Teggiano il progetto su lingua e cultura locale, elaborato dall’Associazione culturale “Mōre Dianense” ed inserito nel quadro dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, programmata per il triennio 2025/2028.

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV e V guidati dalle docenti interne Rosa Cimino, Antonella Ferro, Marisa Petrizzo e Maria Giovanna Vricella con il supporto degli esperti esterni Vincenzo Andriuolo, presidente di “Mōre Dianense” e del vice presidente Salvatore Gallo.

“Il nostro primo ringraziamento va alla Dirigente Maria D’Alessio che ha accolto favorevolmente la nostra proposta – riferisce Rosa Cimino, responsabile del progetto – L’obiettivo è rafforzare il legame col territorio e valorizzare il patrimonio immateriale della comunità di appartenenza oltre che far prendere coscienza ai ragazzi ed alle loro famiglie della capacità del dialetto di accrescere e rafforzare le competenze linguistiche. La nostra speranza è che alla fine del percorso, grazie al supporto fondamentale dell’associazione Mōre Dianense ed ai docenti esterni Vincenzo Andriuolo e Salvatore Gallo riusciremo a formare una folta ed efficiente schiera di custodi del dialetto”.

Continua, quindi, con successo l’attività dell’Associazione “Mōre Dianense”, impegnata a valorizzare il dialetto di Teggiano, la cui attività rientra anche nel quadro della Convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università agli Studi di Salerno.