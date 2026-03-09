Venerdì scorso si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano la presentazione del libro di Carmelo Bufano “La mia proposta di legge per la istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”, un’iniziativa che ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e di dialogo su temi legati alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica. L’incontro ha coinvolto gli studenti delle classi seconde e terze che hanno seguito con interesse l’intervento dell’autore.

Nel corso della presentazione sono stati affrontati diversi aspetti della proposta illustrata nel volume e così si è trasformata in un vero e proprio momento di confronto: gli studenti hanno partecipato attivamente ponendo domande, chiedendo chiarimenti e condividendo riflessioni personali sui temi trattati. Il dialogo che si è sviluppato ha evidenziato curiosità, senso critico e interesse verso le dinamiche della vita pubblica e istituzionale.

L’incontro, coordinato da Antonella Pepe, ha avuto tra gli ospiti Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti del Vallo di Diano, e il Direttore Generale della Fondazione Cervati Onlus Emilio Brunetti.

In questo clima di dialogo e ascolto la scuola si conferma ancora una volta luogo privilegiato di formazione, capace di stimolare il pensiero critico e il confronto costruttivo tra le nuove generazioni.