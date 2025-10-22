La sicurezza stradale al centro del progetto realizzato dal Comando della Polizia Municipale di Teggiano nel Polo Liceale “Pomponio Leto”.

Il Comandante Capitano Andrea De Rosa e il Vicecomandante Luogotenente Eliseo Innamorato hanno incontrato gli studenti della IV A per fornirgli valide indicazioni e consigli sulla guida sicura, sui pericoli che si corrono sulla strada e sui giusti atteggiamenti da tenere quando si è al volante, in sella ad un motociclo o semplicemente pedoni.

A conclusione del progetto sono stati consegnati degli attestati di frequenza ai ragazzi coordinati dalla professoressa Di Gruccio, alla presenza del professore Roberto Manzolillo, collaboratore della Dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore.

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Teggiano ed è nato su impulso del sindaco Michele Di Candia.