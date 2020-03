Teggiano: a San Marco preghiera e musica classica in filodiffusione per combattere la quarantena

Un modo per restare vicino ai fedeli facendo sentire la propria presenza anche a distanza. Questa l’idea di don Angelo Pellegrino, parroco della frazione San Marco di Teggiano, che da ieri ha iniziato a trasmettere il Santo Rosario, la Via Crucis e la Santa Messa con gli altoparlanti per arrivare nelle case della gente grazie alla filodiffusione.

Un’iniziativa che proseguirà fin quando non verranno riaperte le chiese ai fedeli. La mattina invece don Angelo farà ascoltare la musica classica.

I residenti di San Marco sono molto felici di questo gesto da parte del loro parroco e ammettono tutti di sentirsi così meno soli.

“Grazie a Dio sempre e per sempre – è il messaggio di don Angelo ai parrocchiani – sento la vostra vicinanza e voi sentite la mia preghiera. Grazie a Dio sono riuscito a sistemare l’audio esterno della chiesa. Uniti in preghiera e coraggio! Un abbraccio a tutti“.

– Chiara Di Miele –