Appuntamento con l’impegno civile a Teatro in Sala, la rassegna di arti performative in corso di svolgimento a Sala Consilina e giunta alla XXVIII edizione.

Domenica 9 febbraio alle ore 18.30 la prestigiosa Compagnia dell’Eclissi porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale Mario Scarpetta il testo “Stato contro Nolan (un posto tranquillo)” del noto drammaturgo Stefano Massini, con la regia di Marcello Andria.

Nel processo a suo carico Herbert Nolan, Direttore del giornale di una piccola città di provincia nell’America degli anni Sessanta, è accusato di aver manipolato l’informazione per scopi privati: l’uccisione di un vagabondo scambiato per un rapinatore o stupratore era stata montata in modo da creare una paura diffusa in tutta la contea, così che gli abitanti si armassero per difendere le loro case.

La locale azienda di armi aveva moltiplicato i profitti e Nolan, che ne era un importante azionista, si era arricchito. Ma al di là del conflitto di interessi, alla base di tutto il testo stanno i meccanismi della costruzione di un clima di paura nella collettività. Il dibattimento diventa un processo alle parole, al loro valore e al loro potere, alla generazione di fake news e, dunque, alla libertà d’informazione e di stampa.

La rassegna gode del sostegno della Banca Monte Pruno.