La Commissione della Regione Basilicata per la Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna ha visto il primo incontro delle commissarie nominate dal presidente del Consiglio, Carmine Cicala..

Presenti alla riunione le commissarie Anita Buldo, Porzia Veronica Casalnuovo, Pia Adriana Ciminelli, Emanuela D’Andrea, Rossella De Paola, Stefania Draicchio, Romina Giordano, Mimma Grillo, Liliana Guarino, Concetta Iannibelli, Eugenia Lasorella, Angela Lavalle, Teresa Lettieri, Carmen Olivieri, Margherita Perretti, Ivana Pipponzi, Romina Propato, Rossella Rubino, Anna Selvaggi e Antonella Viceconti. Componenti di diritto della Commissione: Liliana Guarino, Stefania Draicchio e Ivana Pipponzi, consigliera di Parità. E’ stata nominata Presidente provvisoria dell’organismo per essere la “meno giovane” ed in virtù dell’esperienza maturata nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, oltre che in quello delle pari opportunità, Anna Selvaggi, che nel 2008 ha ricevuto dalla Regione Basilicata il premio “Ester Scardaccione”.

“La condivisione, le sinergie ed il comune agire tra Commissione Pari opportunità e Consiglio regionale – ha sottolineato il presidente Cicala – permetterà di raggiungere gli obiettivi fondamentali per una vita più ricca di opportunità per le donne lucane, cercando nel contempo di porre rimedio a situazioni di criticità e di ingiustizia presenti nel territorio regionale. Insieme saremo pronti ad affrontare le sfide che il futuro ci porrà innanzi, rendendo realmente operativa l’Istituzione; insieme continueremo la battaglia per i diritti delle donne che vanno tutelati e salvaguardati nella loro pienezza e dando loro sempre più spazio decisionale nell’ambito della politica e delle scelte che riguardano la nostra regione“.

“Voi donne impegnate nel sociale insieme potete contribuire a far conoscere più esaustivamente il territorio, esprimendone istanze ed esigenze, contribuendo fattivamente all’attuazione della legislazione dando impulso al nostro compito di amministratori nel rendere la società più giusta e paritaria. La dialettica che caratterizzerà la Commissione è utile ed indispensabile, ma poi bisogna agire procedendo di comune accordo. Sono certo – ha concluso Cicala – di aver intercettato le vostre diverse sensibilità e credo che proprio capendo e mettendo a frutto la diversità possiamo raggiungere risultati proficui e non affatto scontati“.

La riunione è stata aggiornata per dar modo alle commissarie di interagire e fare una riflessione più approfondita per giungere alla elezione della presidente.

– Paola Federico –