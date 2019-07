Tanagro Opportunità Giovane. 14 ragazzi testano le loro competenze nelle imprese del Vallo di Diano

Quattordici ragazzi del Vallo di Diano e del Tanagro stanno testando le loro competenze e professionalità nelle imprese del Vallo di Diano che hanno richiesto le figure professionali formate attraverso il progetto Tanagro Opportunità Giovani tenutosi nell’ambito del programma regionale Benessere Giovani – Organizziamoci a Teggiano e Auletta.

L’attività di matching attuata da Letizia Cammarota della QS & Partners e dall’Ufficio Europa Teggiano ha trovato grande disponibilità da parte delle seguenti imprese: Hotel La Congiura dei Baroni, Hotel Magic, Adra S.r.l., Diangas S.r.l., Consorzio MIdA, DFL dei F.lli La Mura e Imballi Diano.

Un impegno condiviso, quindi, dal sistema imprenditoriale delle aree interne e dai Comuni di Teggiano e Auletta in materia di lavoro che testimonia l’importanza strategica di investire sulla formazione e in particolar modo, su quella giovanile. Marketing, amministrazione, controllo produzione, servizi turistici, pianificazione e innovazione sono risultate le competenze più richieste dalle imprese del Vallo di Diano.

Altre iniziative di nuova micro imprenditorialità promosse dai giovani del Vallo di Diano e del Tanagro, affiancati da coach esperti in materia di creazione di impresa, stanno completando i loro business plan per accedere ai programmi Resto al Sud, Cultura Crea, ai Bandi del GAL Valdiano, ai programmi comunitari Erasmus+ e Impegno Democratico e Partecipazione Civica.

“Un impegno concreto per i territori interni – dichiarano dall’Ufficio Europa – con l’auspicio che tale iniziativa contamini anche altri Enti ed Istituzioni per orientare le attività e le risorse verso azioni tangibili qualificando così la spesa pubblica in materia di sviluppo e lavoro“.

– Paola Federico –