Il Comune di San Rufo ha aderito all’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne (Svimar).

Svimar si occupa di contrastare il declino demografico ed economico delle aree interne attraverso progetti di sviluppo territoriale. In tale contesto vengono promossi seminari, conferenze e incontri, anche di carattere scientifico, sui temi che riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne dell’Appennino Meridionale.

L’associazione collabora con istituti scolastici ed enti pubblici e privati per realizzare piani di programmazione economica e progetti di marketing territoriale: le azioni promosse puntano ad investire sulle cause del declino economico, sociale, demografico e culturale, rompendo l’isolamento delle aree interne, attraverso il sodalizio di un vasto territorio, la vasta terra di mezzo ovvero “la caviglia d’Italia”, da sempre considerata di importanza strategica per tutto il Meridione d’Italia.

Un’opportunità, dunque, che per l’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Marmo rappresenta una vera e propria strategia per il rilancio del territorio.

“Ci impegniamo affinché ogni azione possa contribuire a contrastare lo spopolamento dei nostri borghi e per diventare un vero e proprio punto di riferimento per i nostri giovani dobbiamo dargli gli spunti per rimanere, per ritornare e per credere nella nostra terra” ha affermato.