Si è conclusa con un lieto finale la disavventura di cui sono stati protagonisti oggi due coniugi svedesi, in vacanza in Italia, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La coppia, in viaggio verso la Calabria, ha fatto sosta all’interno dell’area di servizio di Baronissi. Dopo essere ripartiti i due turisti si sono accorti di aver perso una borsa contenente documenti, carte di credito e 900 euro in contanti.

In preda al panico hanno contattato il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina per denunciare lo smarrimento della borsa per loro di fondamentale importanza per poter proseguire la vacanza. A rispondere, fortunatamente, è stato un capo turno del COA di madrelingua tedesca che è riuscito a tranquillizzare la coppia e a farsi spiegare bene quanto accadutogli.

Lo stesso Centro Operativo Autostradale, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, ha inviato un equipaggio della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli sull’area di servizio in cui i turisti avevano fatto la sosta. Gli agenti, dopo una serie di ricerche, hanno ritrovato la borsa mentre, nel frattempo, un altro equipaggio, con tempestività, è riuscito a fermare lungo l’A2 la coppia svedese per farli attendere che gli venissero riconsegnati documenti, denaro e carte di credito.

Grande la gioia dei due turisti, che ormai non speravano più di poter riavere la borsa, ed enorme lo stupore per il fatto che nulla del contenuto è stato sottratto.

