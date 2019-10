Svaligiavano appartamenti nel Centro e Sud Italia. 16 furti nel Salernitano. Arrestati due albanesi

Hanno commesso 34 furti in Campania, tra le province di Avellino e Salerno, e altri numerosi furti nelle regioni Marche e Umbria, per un totale di 200mila euro di bottino. Ieri sono stati arrestati dai Carabinieri di Osimo a Santa Maria Capua Vetere e Casaluce. Si tratta di 2 albanesi, di 36 e 32 anni, ritenuti responsabili, insieme ad altri complici in via di identificazione, di un totale di 73 furti.

Le indagini, durate 7 mesi, sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo. La banda era specializzata nei furti in appartamento con la tecnica del foro negli infissi.

In provincia di Salerno, tra maggio e giugno scorsi, i ladri hanno messo a segno un totale di 16 furti, e in particolare uno a Pontecagnano Faiano, due a Mercato San Severino, uno a Fisciano, sei furti ad Eboli, tre a Sarno, di cui uno tentato, un furto messo a segno e uno tentato a Cava de Tirreni e un furto a San Mango Piemonte, per un bottino totale di più di 100mila euro.

In un’occasione, ad Eboli, la banda ha rubato numerosi monili in oro, orologi di varie marche tra cui un Rolex, per un valore complessivo di 120mila euro.

