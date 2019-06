“Suo figlio ha investito un uomo, servono 10mila euro per aiutarlo”. Truffata un’anziana di Santa Marina

Aumenta nel Golfo di Policastro il numero degli anziani vittime delle truffe telefoniche. Questa volta a cadere nell’inganno una 71enne di Santa Marina che è stata raggiunta telefonicamente da un finto avvocato che nell’arco di poche ore è riuscito a farsi consegnare 10.000 euro.

Il sedicente avvocato, per ottenete l’ingente bottino, ha raccontato alla donna che il figlio, residente in Toscana, aveva investito con l’automobile un uomo e che occorrevano immediatamente dei soldi per affrontare le cure mediche del malcapitato. La donna molto preoccupata per le sorti del figlio ha racimolato tutti i risparmi che aveva in casa e li ha consegnati al truffatore, che si è presentato alla sua porta per due volte.

Solo in tarda serata la 71enne si è resa conto della truffa, quando ha contattato la nuora per accertarsi delle condizioni del figlio e avere maggiori informazioni sull’accaduto.

Capito l’inganno, l’anziana molto provata e impaurita si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Vibonati diretta dal Maresciallo Francesco Barile per denunciare l’accaduto e fornire tutti i dettagli necessari e per agevolare le ricerche del truffatore.

Al momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che per individuare l’impostore visioneranno tutti i filmati delle telecamere presenti nella zona dove è avvenuta la truffa.

– Maria Emilia Cobucci –